اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محمد غنيم نجار دمياطى يصنع من الخشب تحفا وأنتيكات مبهرة تسر الناظرين.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:00 م
محمد غنيم نجار دمياطى يصنع من الخشب تحفا وأنتيكات مبهرة تسر الناظرين.. صور محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داخل شوارع وأزقة مدن وقرى محافظة دمياط، الآلاف من الصناع المهرة الذين برعوا وتفوقوا فى صناعة الأثاث والتحف والأنتيكات، أغلبهم شباب تشربوا الصناعة وأتقنوا الحرفة على يد أسرهم.

محمد غنيم أحد شباب ابناء محافظة دمياط يعمل صانع أثاث أحب مهنة وبرع فيها وأتقن الصناعة وأهتم بصناعة التحف والانتيكات.

اليوم السابع التقى محمد غنيم أحد صناع التحف والانتيكات بدمياط، يقول محمد غنيم: تعلمت صناعة الأثاث واتقنتها ولأننى أحب الرسم والعمل خارج الصندوق اهتممت بالنحت على الخشب والحفر وعملت تحف وانتيكات أعجب بها الجميع وهى مستوحاة من البيئة المحيطة، رسومات تتحول إلى مجسمات واشكال بكل دقة، وكل الشغل ده له زبون ويقدره.

وأضاف محمد غنيم : عمرى ما فكرت أن أكون مشهور أو أوصل للعالمية يكفى إنى من يابان مصر بلد الإبداع محافظة دمياط، ودمياط حكايتها لسه مخلصتش لغاية النهارده داخل وخارج مصر الناس تنبهر بالابداع والأثاث الدمياطى.

وتابع : عايز اقول لكل صانع موهوب يحب عمله اتمسك بحلمك وبهدفك ومهنتك لآخر نفس فيك، مهما كانت مهنتك أو طبيعة عملك، وأكيد ربنا هيقف معاك.

 

محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (1)
محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (1)

 

محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (2)
محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (2)

 

محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (3)
محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (3)

 

محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (4)
محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (4)

 

محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (5)
محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (5)

دمياط

اخبار دمياط

صناعة الاثاث

تحف

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

سيدة الخزف بالوادى الجديد.. قضت 22 عاما فى صناعة تحف صديقة البيئة من الطين والرمل.. إنتصار أمهر تشكيلية للفخار داخل أكبر مركز للتدريب على الحرف التراثية.. تخرج على يديها مبدعات صغيرات فى أعمال النحت.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:30 م

تحف فنية من جريد النخل.. "اليوم السابع" داخل ورش القفاصين فى بنى سويف.. الصنايعية: ننافس صناعة الأقفاص البلاستيك والجريد رطب وصحى.. المهنة تحتاج فنا ومجهودا عضليا وبدنيا.. الأسطى ربيع: بصنع 10 أقفاص يوميا.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:30 م

"تحف فنية".. فتاة من الغربية تبدع فى الرسم على الحيطان والأبواب.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 03:00 م

جامع تحف يشترى أقدم نسخ مجلة مارفل بأكثر من مليونى دولار.. اعرف قصة اكتشافها

الإثنين، 28 مارس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة