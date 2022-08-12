محمد غنيم نجار دمياطى يصنع من الخشب تحفا وأنتيكات مبهرة تسر الناظرين.. صور

دمياط معتز الشربيني

داخل شوارع وأزقة مدن وقرى محافظة دمياط، الآلاف من الصناع المهرة الذين برعوا وتفوقوا فى صناعة الأثاث والتحف والأنتيكات، أغلبهم شباب تشربوا الصناعة وأتقنوا الحرفة على يد أسرهم.

محمد غنيم أحد شباب ابناء محافظة دمياط يعمل صانع أثاث أحب مهنة وبرع فيها وأتقن الصناعة وأهتم بصناعة التحف والانتيكات.

اليوم السابع التقى محمد غنيم أحد صناع التحف والانتيكات بدمياط، يقول محمد غنيم: تعلمت صناعة الأثاث واتقنتها ولأننى أحب الرسم والعمل خارج الصندوق اهتممت بالنحت على الخشب والحفر وعملت تحف وانتيكات أعجب بها الجميع وهى مستوحاة من البيئة المحيطة، رسومات تتحول إلى مجسمات واشكال بكل دقة، وكل الشغل ده له زبون ويقدره.

وأضاف محمد غنيم : عمرى ما فكرت أن أكون مشهور أو أوصل للعالمية يكفى إنى من يابان مصر بلد الإبداع محافظة دمياط، ودمياط حكايتها لسه مخلصتش لغاية النهارده داخل وخارج مصر الناس تنبهر بالابداع والأثاث الدمياطى.

وتابع : عايز اقول لكل صانع موهوب يحب عمله اتمسك بحلمك وبهدفك ومهنتك لآخر نفس فيك، مهما كانت مهنتك أو طبيعة عملك، وأكيد ربنا هيقف معاك.



محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (1)



محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (2)



محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (3)



محمد غنيم نجار من دمياط يعمل من الخشب تحف وانتيكات (4)