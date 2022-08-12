اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعلن عن فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:41 م
محافظ قنا يعلن عن فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، بهدف القضاء على الأمية فى مختلف أنحاء القرى والنجوع داخل المحافظة.

وقال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إنه سيتم الاستعانة بمعلمين من أبناء أسر تكافل كرامة أو من خارج تلك الأسر، بمقابل شهرى 250 جنيها، مشيرا إلى أن مدة الدراسة المقررة من 6 إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للدارسين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى.
 
وأضاف عثمان، أنه من المقرر أن يضم الفصل الواحد 15 دارسا ولايشترط أن يكونوا جميعهم مسجلين على قاعدة البيانات لدى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، لافتا إلى أنه من يرغب فى فتح احد فصول محو الأمية عليه التقدم إلى مقر وحدة التضامن الاجتماعى التابع لها.

 


وحدة التضامن

حياة كريمة

تكافل وكرامة

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يستقبل 86 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:23 ص

محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيري السابع بمركز نقادة.. صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:48 م

المحافظون يتابعون إنجازات "حياة كريمة".. محافظ الأقصر يتابع المشروعات بقرى مدينة أرمنت.. محافظ قنا يتفقد نقطتى إسعاف دشنا والسمطا بحرى.. ومحافظ أسيوط يلتقى مدير قطاع دار الهندسة لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:00 ص

محافظ قنا: طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادى خلال أيام

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة