محافظ قنا يعلن عن فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وقال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إنه سيتم الاستعانة بمعلمين من أبناء أسر تكافل كرامة أو من خارج تلك الأسر، بمقابل شهرى 250 جنيها، مشيرا إلى أن مدة الدراسة المقررة من 6 إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للدارسين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عثمان، أنه من المقرر أن يضم الفصل الواحد 15 دارسا ولايشترط أن يكونوا جميعهم مسجلين على قاعدة البيانات لدى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، لافتا إلى أنه من يرغب فى فتح احد فصول محو الأمية عليه التقدم إلى مقر وحدة التضامن الاجتماعى التابع لها.