محافظ الدقهلية: تخفيض ضغوط المياه بأجا وعدد من القرى غدا السبت لأعمال التطهير

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه سيتم تخفيض ضغوط المياه عن مدينة أجا وعدد من قرى مركز أجا غدًا السبت ويوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجارى، وذلك خلال الفترة من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً خلال اليومين المشار إليهما وذلك لتنفيذ اعمال تطهير وتعقيم وصيانة احواض المحطة السطحية بمدينة اجا طبقا لبرنامج التطهير الدورى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وهذا وقد اوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة تشمل مدينة أجا بالكامل وكذلك عدد من القرى التابعة لمركز أجا وتشمل قرى نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشاة الاخوة، والبهو فريك، والسبخا، وشبرا وقرموط البهو، وبقطارس، وكفر ديرب بقطارس، وديرب بقطارس، وجراح، ومنية سمنود، وكفر المندرة والمندرة وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة.

ووجه "مختار" لحاتم قابيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بالمناطق المشار اليها.

واكد محافظ الدقهلية، على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ كافة الأعمال المشار إليها، وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى مدينة أجا وجميع القرى المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا كافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.