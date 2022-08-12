محافظ أسيوط يناقش استكمال تطوير نفق السلام وإنشاء جدارية بشارع عمر مكرم

أسيوط - هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال تطوير نفق السلام، وإنشاء جدارية في شارع عمر مكرم بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري على شوارع المدينة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الحكيم عبد اللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الشركات المنفذة.

وتناول اللقاء استعراض نسب تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بنفق السلام، والجدارية التي يجري إنشاؤها بشارع عمر مكرم أسفل تدبيش شريط السكة الحديد، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان.

وأكد اللواء عصام سعد على أهمية أعمال التطوير التي تتم بالنفق لما يمثله من واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها، لافتا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للتطوير بشكل حضاري، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، مشددًا على أهمية دفع الأعمال من خلال زيادة مجموعات العمل وتكثيف ساعات العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المقررة مع تلافى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتطوير.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة وإعادة تأهيل النفق من خلال تركيب حوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق فضلا عن إنشاء جدارية أسفل تدبيش شريط السكة الحديد بعمر مكرم وتركيب الانترلوك للرصيف ودهان الأسوار وذلك ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمام إنهاء التنفيذ.

ووجه المحافظ مختص التجميل باختيار الألوان المناسبة في التشطيبات النهائية لكي تعطي مظهرًا جماليًا مشددًا على مسئولي حي غرب ومديرية الإسكان بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال والتأكيد على التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ ومراعاة المعايير اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يناقش استكمال تطوير نفق السلام وإنشاء جدارية عمر مكرم بحي غرب (1)



محافظ أسيوط يناقش استكمال تطوير نفق السلام وإنشاء جدارية عمر مكرم بحي غرب (2)



محافظ أسيوط يناقش استكمال تطوير نفق السلام وإنشاء جدارية عمر مكرم بحي غرب (3)