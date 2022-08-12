محافظة بورسعيد يحدد 4 مقترحات لحل أزمة مستحقي الإسكان التعاوني

أكد عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد، أنه تم وضع 4 حلول لأزمة مستحقي الإسكان التعاوني في المحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد في تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أنه تم وضع حلول ومقترحات لمستحقي الإسكان التعاوني وهى، مشروعات النورس والأمل والمشروع بمدينة سلام مصر.

وأشار إلى أنه تم وضع مقترح مؤخراً وهو تخصيص قطعة أرض بجوار مشروع الإسكان الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد لبناء عدد من الوحدات السكنية للمشروع التعاوني.

يذكر أن مشروع الإسكان التعاوني تقدم إليه المواطنين من أهالي محافظة بورسعيد عام 2013 ولم يتم تسليم كافة المستحقين.