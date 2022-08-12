مالك ثلاجة لحفظ السلع فى أوسيم: كنت هوزع 20 طن دواجن مجهولة على المطاعم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، ضبط بحوزته 2-0 طن دواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في أوسيم، أنه كان يستعد لطرح المضبوطات للبيع بالأسواق، وترويجها وبيعها لأصحاب المطاعم في أوسيم والمناطق المحيطة بها.

أضاف المتهم أنه تحصل على الكمية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص، أرشد عن هويته، وجاري فحص مدى تورطه في حيازة كميات أخرى من السلع الغذائية مجهولة المصدر، خاصة اللحوم والدواجن.

وأجرى رجال مباحث التموين معاينة لثلاجة حفظ السلع الغذائية، لبيان مدى توافر الاشتراطات الصحية، والتراخيص الخاصة بها، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف بها من جانب النيابة العامة.

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في أوسيم، بحوزته 20 طن دواجن كاملة، ومقطعات دواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة) بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتشكل خطراً على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (19,740 طن "دواجن كاملة، مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.