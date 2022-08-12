لطرد روح شريرة..برازيلية تخدع أمها وتسرق أعمالا فنية بـ700 مليون ريال

فاطمة شوقى

ألقت شرطة ريو دي جانيرو البرازيلية، القبض على سابين بوجيتشي، لقيامها بعملية احتيال بقيمة 725 مليون ريال برازيلي على والدتها الفرنسية جينيفيف بوجيتشي ، 82 عامًا، هي أرملة تاجر كبير وجامع للأعمال الفنية في البرازيل، ولكن القصة تحتوى على تفاصيل غريبة رصدتها صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن شرطة ريو دى جانيرو، استطاعت الوصول إلى 6 أشخاص، متهمين بالتورط في سرقة 16 عملا فنيا تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون ريال برازيلى أي 139 مليون دولار، تم استرداد 40% منها فقط، وكانت من بينهم ابنة الضحية التي تم سرقة التحف الفنية منها بخدعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الابنة سابين اتفقت مع شريكة لها تدعى ديانا، على أنها كاهنة، وقامت بالاتصال بوالدة سابين لابلاغها بأن ابنتها على وشك الوفاة وأنها تحتاج إلى جلسات وعلاج روحى سيتكلف المزيد من الأموال، واضطرت الأرملة، التي تحمل معتقدات صوفية، إلى إجراء تحويلات مصرفية بلغ مجموعها 5 ملايين ريال على مدار أسبوعين للعلاج الروحي المفترض.

وبالفعل حضرت الام المسنة مع ابنتها جلسات العلاج الروحى التي كان ينظمها شركاء الابنة ، وفي كل جلسة ، كان هناك تصعيد في المعلومات أرعب المرأة المسنة ، بما في ذلك الحجة القائلة بأن "روح شريرة" رافقت الابنة ومسؤولة عن وفاتها.

وتضمنت المجموعة قطعا للفنانين البرازيليين تارسيلا دو أمارال وإميليانو دي كافالكانتي.

وأظهر مقطع مصور قدمته الشرطة العثور على أكثر من 10 أعمال تحت سرير، وفي الجزء السفلي من الكومة، كانت لوحة "سول بوينتي" – وهي لوحة لدو أمارال تصور غروب الشمس ذي الألوان الزاهية.

وعلى الرغم من أن سابين تعمل في حماية الحيوانات الأليفة وقامت بإنقاذ عدد من الحيوانات وسط الحرائق في الأمازون إلا أن هذا لم يمنعها من خداع والدتها المسنة.