قاتل شاب في أبو النمرس: ضايق خطيبتي فطعنته بسلاح أبيض

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شاب في أبو النمرس، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، وقال أمام رجال المباحث، أن خطيبته أخبرته بتعرضها للمضايقة على يد المجني عليه، فتوجه لمعاتبته ونشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أضاف المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه طعنه خلال الاشتباك معه، وأرشد عن سلاح الجريمة، كما أوضح لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهم.

وعقب ضبط المتهم ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، بوفاة المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.