فاروق الباز لطالبة تفوقت بالثانوية رغم السرطان: أنت حفيدة ملكات مصر العظيمات

أحمد عبد الرحمن

أشاد الدكتور فاورق الباز عالم الفضاء المصري، بالطالبة مونيكا رامي محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة المتفوقة، خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، لمونيكا: "أنت شرف لينا، وحفيدة ملكات مصر العظيمات".

وتابع: "كل واحد بياخد حظه في الدنيا، كنت عاوز أدخل كلية طب، وكانوا يقولوا فاروق هيبقى جراح، ومجموعي جاب كلية العلوم، وخدت الدكتوراة، ورفضت أدرس كيمياء في المعهد العالي في السويس".

واستطرد عالم الفضاء المصري: "المفروض تشوف الحياة بتديلك ايه، وتشتغل فيه كويس جدا، وتتفوق فيه".

كما وجه حديثه للإعلامية إسعاد يونس: "أنتي أيضا حفيدة ملكات مصر العظيمات، المفروض احنا الرجالة ننحني لقدوتنا نساء مصر".

وردت إسعاد يونس: "كتر خيرك يا دكتور هتشرفني امتى ؟"، وقال:"أول ما الكوفيد يخلص هجيلك يا ست الكل، وأنا بسعد بكل حاجة بتسجليها".