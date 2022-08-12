عازف عود ويحب بيتهوفن..14 صورة تحكي تاريخ 100سنة من حياة أبو العينين شعيشع

كفر الشيخ – محمد سليمان

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور النادرة للشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، مع الملوك والأمراء، والتي التقطت له خلال رحلاته وزياراته للدول العربية وغيرها، والاستقبال الذي كان يلقاها بالدول التي كان يسافر إليها للإستماع لصوته المميز في التلاوة، خلال الذكرى المئوية لميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، التي توافق اليوم الجمعة 12 أغسطس الجاري، والذى قضى أكثر من 70 عاماً فى خدمة كتاب الله، وشرف مصر فى كافة المحافل الدولية.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، «نجل ابنة شقيقته»، إن الأُسرة أقصرت اليوم في إحياء مئوية جدّه على قراءة الفاتحة علي روحه وزيارة قبره الموجود بجوار كلية البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضح «اليماني»، إن الأُسرة سبق لها وأن احتفلت بالذكرى السنوية الحادية عشر علي رحيل جدّه الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 يونيو الماضي، في مسقط رأسه بمنزل العائلة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتضمن برنامج إحياء الذكرى، تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، فضلاً عن الاستماع إلى التلاوات النادرة بصوت القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور الأُسرة وعدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين، داعياً الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال اليماني، كان الشيخ رحمه الله، كان مهتما بالموسيقى وكان يعزف على العود، وصاحب نكته، يحب الفكاهة، وكان متعصبا للنادي الأهلي، ويهوى متابعة المباريات في الدرجة الثالثة ليكون من بين الجمهور، وكان يستمع لبيتهوفن، وفي التسعينات كان المحافظ الأسبق صبري القاضي يقدم واجب العزاء للشيخ ابو العنين لوفاة نجل شقيقته الدكتور حمدي طه، فطلب منه رصف ميدان مسجد أبو غنام، فاستجاب له.

ويحتفل محبو القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، في مصر والعالم العربي والإسلامي، بالذكرى المئوية لميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، التي توافق،اليوم الجمعة، 12 أغسطس.





وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، «نجل ابنة شقيقته»، إن الأُسرة ستقتصر في إحياء مئوية جدّه علي قراءة الفاتحة علي روحه وزيارة قبره الموجود بجوار كلية البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وأوضح اليماني، إن الأُسرة سبق لها وأن احتفلت بالذكرى السنوية الحادية عشر علي رحيل جدّه الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 يونيو الماضي، في مسقط رأسه بمنزل العائلة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتضمن برنامج إحياء الذكرى، تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، فضلاً عن الاستماع إلى التلاوات النادرة بصوت القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور الأُسرة وعدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين، داعياً الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





ومن جانبه، أكد المخرج إبراهيم الشناوي، أحد المخرجين العاملين في إحياء تراث مصر الديني والحفاظ عليه، أنه سيتم الاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع غداً الجمعة من الساعة السابعة صباحاً إلي منتصف الليل عبر شبكة دولة القرآن الكريم علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال نشر تسجيلاته وصوره والتعريف بمسيرة حياته.





وتحل غداً الجمعة، الذكرى المئوية لميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922م، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011م، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.





دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب فى جميع مساجد المدينة، باليوم التالى لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.



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