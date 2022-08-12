اليوم السابع
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خلال 24 ساعة..

ضبط 2629 قضية بمترو الأنفاق والسكة الحديد.. و 13682 سرقة تيار كهربائى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:40 م
ضبط 2629 قضية بمترو الأنفاق والسكة الحديد.. و 13682 سرقة تيار كهربائى حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

 

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (2629) قضية متنوعة.

 

 

ضبط (13682) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

 

ضبط (444) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

ضبط (114) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص)


الأجهزة الأمنية

مترو الأنفاق

مخالفات المباني

السكة الحديد

حملات أمنية



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