اليوم السابع
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ضبط 241 قطعة سلاح نارى و291 قضية مخدرات وتنفيذ 87352 حكما خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:08 م
ضبط 241 قطعة سلاح نارى و291 قضية مخدرات وتنفيذ 87352 حكما خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 241 قطعة سلاح نارى بحوزة 205 متهمين)، وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية.

(41) بندقية خرطوش.

(10) مسدسات.

(170) فرد محلى.

(1070) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة.

(240) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87352) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(344)  حكم جناية.

(26335)  حكم حبس جزئى.

(4351) حكم حبس مستأنف.

(44319) حكم غرامة.

(12003) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهم ، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (291) قضية مخدرات .. ضبط خلالها الآتى:

 (41,030كيلو جرام) من مخدر البانجو.

(13,581 كيلو جرام) من مخدر الحشيش.

(6,560 كيلو جرام) من مخدر الهيروين.

 (660 جرام) من مخدر الإستروكس.

 (670 جرام) من مخدر البودر.

 (573 جرام) من مخدر الشابو.

 (760 جرام) من مخدر الهيدرو.

 (282 جرام) من مخدر الآيس.

(120 جرام) من مخدر الفود.

 (70 جرام) من مخدر الكيتامين.

عدد (5208) قرص مخدر.

 

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (54) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (222) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 دراجات نارية  - سيارتين)

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25595) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (183) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.


حملة امنية

الأجهزة الأمنية

أحكام قضائية

قضايا المخدرات



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