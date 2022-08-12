ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لتصنيع وترويج الأسلحة النارية في بنى سويف

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من إلقاء القبض على عاطلين، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في الأسلحة النارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) بالإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة متخذان من دائرة المركز محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 13 فرد محلى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.