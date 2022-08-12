اليوم السابع
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ضبط عاطلين بسبب إدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في الساحل

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:14 م
ضبط عاطلين بسبب إدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في الساحل مديرية أمن القاهرة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع الأسلحة البيضاء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطلين) بإدارة ورشة بدائرة القسم لصناعة الأسلحة البيضاء.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف الورشة المشار إليها، وأمكن ضبطهما، وعُثر بداخل الورشة على (عدد 38 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأنواع" – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

 

وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإدارة الورشة "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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