ضبط راكب حاول تهريب تليفونات وساعات وسبائك ذهبية وأخر بحوزته أسلحة بيضاء

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات والساعات والسبائك الذهبية ومستحضرات التجميل، كما تم ضبط راكب اخر بحوزته أسلحة بيضاء.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٢٢ تليفون محمول و ٦ ساعات و ٣٥ عبوة مستحضرات التجميل و٤ سبائك ذهبية

والحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة، تم ضبط خنجر وسكين كبير ذو نصل حاد في إحدي حقائب راكب، مما أسفر عن ضبط الأسلحة البيضاء المذكورة وأفاد تقرير المقدم محمد داود وكيل ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤.

أمر رفعت صدقي مقار مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول و رقم ١٦٧ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكب الثانى للنيابة المختصة.



