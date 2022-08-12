صحة الغربية: مستشفيات المحافظة استقبلت 158 ألف مريض خلال شهر يوليو بأقسام الطوارئ

وجة الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور علي المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم خدمه سريعة وجيده ومجانيه لجميع المرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له أن مستشفيات الغربية استقبلت خلال شهر يوليو الماضي 158285 مريض بقسم الاستقبال و1517 مريضا دخول عنايه خلال الشهر تم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة، وتم استقبال 409 مولودين يحتاج إلى حضانة لإنقاذ حياته في اقسام الحضانات بمستشفيات محافظة الغربية.

وقال الدكتور خالد الشلقامي مدير ادارة المستشفيات، أنه قد تم عمل 14459 جلسة غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوي، واستقبال 186853 مريضا في اقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتها وتقديم العلاج المجاني ومتابعه الحالات المرضية المزمنة لجميع المرضى، واستقبال 5163 مريضا في حالة حرجة ويحتاج إلى تدخل جراحي فورا وفى وجود نخبة من أطباء التخصصات الجراحية بقسم الطوارئ خلال 24 ساعة تم استقبالهم وتم عمل التدخل الجراحي لهم فور دخولهم، وأشار إلى أنه قد تم إجراء 2728 عملية جراحية لمرضى الداخلى بالمستشفيات، وولادات طبيعي وقيصري لـ 1069 في أقسام النساء والتوليد وإجراء 17567 جلسات علاج طبيعي وإعاده التأهيل للمرضى و(أشعة عادية (34843) – موجات فوق صوتية14011 - المناظير 272 - أشعة مقطعية 4967 – رسم قلب 8362 إيكو 1140 – دوبلر487، رنين مغناطيسي 501، ماموجرام 60.

و أثنى الدكتور أسامة بلبل على الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم فى تقديم الخدمة المتميزة لجميع المرضى.