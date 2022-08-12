شلل الأطفال يهدد نيويورك.. و"‏NBC‏": عينات من الصرف الصحى كشفت انتشاره‏

أعلن مسئولو الصحة عن العثور على فيروس شلل الأطفال فى مياه الصرف الصحى فى مدينة نيويورك، حسبما أعلنت إدارة الصحة بالمدينة اليوم الجمعة، وهذا يعنى أن شلل الأطفال من المحتمل أن ينتشر دون أن يتم اكتشافه.
ووفقا لشبكة أن بى سي، تم اكتشاف الفيروس سابقًا فى عينات مياه الصرف الصحى من مقاطعة أورانج ومقاطعة روكلاند، شمال المدينة، فى مايو ويونيو ويوليو، وتم تحديد حالة واحدة من حالات شلل الأطفال فى مقاطعة روكلاند الشهر الماضى، فى شخص بالغ غير محصن.
وقال مفوض الصحة فى مدينة نيويورك الدكتور أشوين فاسان فى بيان إن الخطر على سكان نيويورك حقيقى، لكن الدفاع بسيط للغاية - احصل على لقاح ضد شلل الأطفال.
فى مدينة نيويورك، تلقى حوالى 86% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات الجرعات الثلاث الأولى. على مستوى الولاية، تلقى 79 % من سكان نيويورك ثلاث جرعات فى سن الثانية.
لكن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال أقل بكثير فى مقاطعتى أورانج وروكلاند، حيث تبلغ حوالى 60% بين الأطفال دون سن الثانية.
وقالت مفوضة الصحة لولاية نيويورك، الدكتورة مارى باسيت، إن اكتشاف مرض شلل الأطفال فى مياه الصرف الصحى فى مدينة نيويورك كان "مقلقًا، لكنه ليس مفاجئًا.. مقابل كل حالة إصابة بشلل أطفال تم تحديدها، قد لا يتم اكتشاف مئات أخرى".
قالت الصحة فى مدينة نيويورك يوم الجمعة أن معظم البالغين الذين تم تطعيمهم وهم أطفال لا يحتاجون إلى أى جرعات إضافية، لكن البالغين الملقحين والمعرضين لخطر متزايد من التعرض للفيروس مؤهلون للحصول على جرعة معززة.
تقدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 2% إلى 10% من حالات شلل الأطفال بين الأطفال قاتلة. معدل الوفيات بين المراهقين والبالغين أعلى: 15% إلى 30%.
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