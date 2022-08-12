شلل الأطفال يهدد نيويورك.. و"‏NBC‏": عينات من الصرف الصحى كشفت انتشاره‏

أعلن مسئولو الصحة عن العثور على فيروس شلل الأطفال فى مياه الصرف الصحى فى مدينة نيويورك، ‏حسبما أعلنت إدارة الصحة بالمدينة اليوم الجمعة، وهذا يعنى أن شلل الأطفال من المحتمل أن ينتشر ‏دون أن يتم اكتشافه.‏

ووفقا لشبكة أن بى سي، تم اكتشاف الفيروس سابقًا فى عينات مياه الصرف الصحى من مقاطعة أورانج ‏ومقاطعة روكلاند، شمال المدينة، فى مايو ويونيو ويوليو، وتم تحديد حالة واحدة من حالات شلل ‏الأطفال فى مقاطعة روكلاند الشهر الماضى، فى شخص بالغ غير محصن.‏

وقال مفوض الصحة فى مدينة نيويورك الدكتور أشوين فاسان فى بيان إن الخطر على سكان نيويورك ‏حقيقى، لكن الدفاع بسيط للغاية - احصل على لقاح ضد شلل الأطفال.‏

فى مدينة نيويورك، تلقى حوالى 86% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات ‏الجرعات الثلاث الأولى. على مستوى الولاية، تلقى 79 % من سكان نيويورك ثلاث جرعات فى سن ‏الثانية.‏

لكن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال أقل بكثير فى مقاطعتى أورانج وروكلاند، حيث تبلغ حوالى ‏‏60% بين الأطفال دون سن الثانية.‏

وقالت مفوضة الصحة لولاية نيويورك، الدكتورة مارى باسيت، إن اكتشاف مرض شلل الأطفال فى مياه ‏الصرف الصحى فى مدينة نيويورك كان "مقلقًا، لكنه ليس مفاجئًا.. مقابل كل حالة إصابة بشلل أطفال ‏تم تحديدها، قد لا يتم اكتشاف مئات أخرى".‏

قالت الصحة فى مدينة نيويورك يوم الجمعة أن معظم البالغين الذين تم تطعيمهم وهم أطفال لا ‏يحتاجون إلى أى جرعات إضافية، لكن البالغين الملقحين والمعرضين لخطر متزايد من التعرض للفيروس ‏مؤهلون للحصول على جرعة معززة.‏

تقدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏) أن 2% إلى 10% من حالات شلل الأطفال بين الأطفال ‏قاتلة. معدل الوفيات بين المراهقين والبالغين أعلى: 15% إلى 30%‏.