شرطة نيويورك تلقى القبض على رجل طعن سلمان رشدى فى رقبته

أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن سلمان رشدى أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته، وقال بيان إنه تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى محلي.
وأكدت أيضا أن المهاجم محتجز لدى الشرطة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
شهد مراسل أسوشيتد برس رجلاً يقتحم المسرح في مؤسسة تشوتوكوا ويبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء تقديمه، تم دفع صاحب البلاغ البالغ من العمر 75 عامًا أو سقط على الأرض ، وتم تقييد الرجل.
سرعان ما أحاط رشدي بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين رفعوا ساقيه ، على الأرجح لإرسال المزيد من الدم إلى صدره.
وفقا لاسوشيتد برس، تم حظر كتاب رشدي "آيات شيطانية" في إيران منذ عام 1988 ، وبعد ذلك بعام ، أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى، دعا فيها إلى مقتل رشدي كما تم تقديم مكافأة تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتل رشدي.
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