شرطة نيويورك تلقى القبض على رجل طعن سلمان رشدى فى رقبته

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن سلمان رشدى أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته، وقال بيان إنه تم نقله ‏بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى محلي.‏

وأكدت أيضا أن المهاجم محتجز لدى الشرطة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.‏

شهد مراسل أسوشيتد برس رجلاً يقتحم المسرح في مؤسسة تشوتوكوا ويبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء ‏تقديمه، تم دفع صاحب البلاغ البالغ من العمر 75 عامًا أو سقط على الأرض ، وتم تقييد الرجل.‏

سرعان ما أحاط رشدي بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين رفعوا ساقيه ، على الأرجح لإرسال المزيد ‏من الدم إلى صدره.‏

وفقا لاسوشيتد برس، تم حظر كتاب رشدي "آيات شيطانية" في إيران منذ عام 1988 ، وبعد ذلك بعام ‏، أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى، دعا فيها إلى مقتل رشدي كما تم تقديم ‏مكافأة تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتل رشدي.‏