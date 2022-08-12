شرطة نيويورك تكشف هوية مهاجم سلمان رشدى

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت شرطة ولاية نيويورك أن مهاجم سلمان رشدى فى مقاطعة تشاوتاوكوا شاب يدعى هادي مطر ، 24 ‏عامًا ، من فيرفيو نيو جيرسي ، حسبما قال مسؤول في تطبيق القانون.‏

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقول الشرطة إن رشدي تلقى علاجًا طبيًا في البداية من قبل طبيب كان من ‏بين الحضور في الحدث في ثم نُقل جواً إلى مركز صدمات محلي ولا يزال يخضع حاليًا لعملية جراحية.

وأضافت الشرطة أن القائم بإجراء المقابلة، الذي تعرض لهجوم من قبل هادي مطر ، نُقل إلى ‏المستشفى وعولج من إصابة في الوجه.‏

في وقت سابق، أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن سلمان رشدى أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته، وقال ‏بيان إنه تم نقله ‏بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى محلي، وأكدت أيضا أن المهاجم محتجز لدى الشرطة.‏

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شهد مراسل أسوشيتد برس رجلاً يقتحم المسرح في مؤسسة تشوتوكوا ويبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء ‏‏تقديمه، تم دفع صاحب البلاغ البالغ من العمر 75 عامًا أو سقط على الأرض ، وتم تقييد الرجل.‏

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سرعان ما أحاط رشدى بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين رفعوا ساقيه ، على الأرجح لإرسال المزيد ‏‏من الدم إلى صدره.‏