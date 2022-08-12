وأضاف السفير الصيني ،في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/:" أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هي ثالث أهم سياسي في الولايات المتحدة، وتوجهت إلى تايوان على متن طائرة حكومية أمريكية ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية علانية واعترفت بأن زيارتها تعد زيارة رسمية"، لافتا إلى أن الحزب الحاكم التايواني أعلن أن الزيارة تمثل اختراقاً كبيراً في العلاقات التايوانية الأمريكية.



وشدد السفير الصيني لدى روسيا على أن لدى الولايات المتحدة مرض مستعصي في عقلها يعرف باسم الحرب الباردة، مؤكدا على أن الوقت قد حان للولايات المتحدة أن تستيقظ وتكف عن محاولاتها غير المجدية للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، التي تفقد قوتها وثقة الجماهير أكثر وأكثر يوميا.