وأضافت السفارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - إن "إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي؛ تراجعت بشكل ملحوظ حتى الآن، على الرغم من أنها لم تكن مدفوعة بأفعال روسيا، ولكن نتيجة العقوبات ضد روسيا".



وفي غضون ذلك، أوقفت بولندا عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، حسبما أشارت السفارة.



وذكر البيان أن "أوكرانيا خفضت العبور عبر أراضيها. وقد علق الجانب الألماني اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال وخضع لجميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية".



ومع ذلك، أشار الدبلوماسيون إلى أن "روسيا تتزايد اتهاماتها بإثارة أزمة طاقة وتسليح إمدادات الغاز في ألمانيا مؤخرًا".



وأضافت السفارة: "بدأت الأزمة في عام 2021، بسبب زيادة الطلب على الغاز في الدول الآسيوية وتحول الشركاء الأوروبيين إلى شراء الغاز في السوق الفورية".



وقال البيان: "انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل حاد في ذلك الوقت، بينما ارتفعت الأسعار. واصلت روسيا الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية بشأن الإمدادات، وهو ما أكدته مرارًا القيادة الألمانية اليوم".



تم استخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم، الذي يمد الغاز من روسيا إلى أوروبا، بحوالي 20٪ من طاقته القصوى منذ 27 يوليو بسبب إغلاق اثنين من توربينات الغاز. تم إرسال إحداها، التي بنتها شركة "زيمينز انرجي" في كندا، إلى مونتريال لإصلاحها.

بسبب عقوبات أوتاوا ضد روسيا، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة التوربينات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد طلبات عديدة من برلين، قررت الشركة القيام بذلك.