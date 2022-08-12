سباق المحافظين.. ريشى سوناك يتعهد بخطة لإلغاء زيادة أسعار الطاقة

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد ريشى سوناك، وزيرة الخزانة البريطانى السابق والمرشح لزعامة المحافظين ورئاسة الحكومة فى المملكة المتحدة، بعدم رفع أسعار الطاقة، متحديا منافسته ليز تروس للسير على دربه.

وفى مقال بصحيفة تايمز البريطانية، أوضح سوناك الخطط التى يأمل أن تغطى التكلفة الإجمالية لفواتير الطاقة المرتفعة لنحو 16 مليون شخص. وقال إنه مستعد لتوفير 10 مليار استرلينى لتخفيف آثار الارتفاع المتوقع فى الأسعار فى أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الدعم الذى أعلنته الحكومة فى مايو الماضى.

وستستفيد كل أسرة من تخفيض 200 جنيه استرلينى من فواتيرها من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الطاقة، فى تحد لتروس، التى قالت فقط إنها ستنظر فى تلك الإجراءات.

وهاجم سوناك منافسته لرفضها وضع خطط مفصلة تتجاوز قطع الرسوم الخضراء عن الفواتير التى من شأنها أن توفر لجميع الأسر حوالى 150 جنيه استرلنى سنويا، وقال سوناك : لا يمكنك تدفئة منزلك بالأمل.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تحدى شركات الطاقة لاستخدام أ الهائلة لمساعدة العائلات فى الفواتير المرتفعة، وذلك فى اجتماع مع قادة الصناعة، لكنه أصر على أن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك لحين اختيار رئيس وزراء جديد.

وتأتى خطط سوناك فى الوقت الذى توقع فيه تحليل جديد احتمال ارتفاع فواتير الطاقة إلى 5 آلاف جنيه استرلينى العام المقبل، وأكثر من 200 دولار فوق التقديرات السابقة.