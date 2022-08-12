رياضة كفر الشيخ تفوز بالمركز الأول في مسابقة "الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي"

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت نتيجة النسخة الأولى من مسابقة "الأفضل للإبداع والابتكار الإعلامي" للمنسقين الإعلاميين والتي تأتي بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، فجاءت بالمركز الأول مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، والمركز الثاني حققته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أما المركز الثالث فكان مناصفة بين القليوبية والمنيا، وكذا المركز الرابع مناصفة بين الشرقية وبني سويف، والمركز الخامس مناصفة بين بورسعيد وأسيوط.

وعبر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بهذا المركز الذي حققته الشباب والرياضة، بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اختتام وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقي الدوري الثالث لتدريب ورفع كفاءة المنسقين الإعلاميين، ومسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمى، بالمدينة الشبابية في بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتى أقيمت خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 100 متدرب من جميع محافظات الجمهورية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الجلسة الختامية للملتقى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث وجه التحية لكل المشاركين بالملتقى ، مؤكدًا أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمنسقين الإعلاميين بمختلف المحافظات، وتحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بالصورة التي تتواكب مع التطور التكنولوجي المتلاحق خلال الفترة الراهنة، بما يضمن صناعة محتوى إعلامي هادف وجذاب يتفق مع رؤية الدولة، ويخدم عملية التنمية، ويرصد المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر، ويلقى الضوء على التطور الكبير في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة فعالة لإدارة المنسقين الإعلاميين في مختلف المحافظات، و إمدادها بكل ما تحتاج إليه من دعم فني ولوجيستي، ضمن خطة التطوير الشامل التي تتم في أنشطة الوزارة في الفترة الراهنة، داعياً إلى ضرورة الاستثمار في القدرات البشرية الموجودة في إدارة المنسقين الإعلاميين، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبوها على مدار الفترة الماضية.

كما شارك اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بالوزارة ، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المنسقين الإعلاميين، كما تم تكريم كل المنسقين الإعلاميين من جميع محافظات الجمهورية، ومنحهم شهادات تقدير.



الحضور اثناء التكريم



جانب من التكريم