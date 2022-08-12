رفع 7 آلاف طن مخلفات من مراكز ومدن وقرى وأحياء الإسماعيلية.. صور

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولا بأول منعا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 7283 طن خلال أسبوع.

ففى مركز ومدينة الاسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ 150 طن، وتابعت الوحدة المحلية لقرية الحجاز أعمال رفع القمامة والمخلفات بحمولات تقدر ب140طن، وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 360 طن.

كما تم رفع 125 طنا من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين، وفى قرية الضبعية، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع 110 أطنان من القمامة والمخلفات ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 885 طنا من القمامة والمواد الصلبة، أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1312 طنا وذلك على مدار الأسبوع الماضى.

كما واصلت الوحدة المحلية لحى ثالث أعمال رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالحى بحمولات بلغت 1130 طنا وذلك خلال الأسبوع الماضى، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 893 طنا تقريبا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 435 طنا تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية بالإضافة إلى قري جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 1055 طنا من المخلفات والقمامة.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 430 طنا قمامة و100 طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة وتل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع كمية من القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ماتم رفعه خلال الأسبوع الماضى 490 طنا من المدينة والقرى وتوابعها، وفى مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية برفع 553 طن قمامة تقريبا خلال الأسبوع الماضى، وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض.