اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رحلة الأرقام القياسية لعائدات قناة السويس فى عام 2022.. انفو جراف

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:00 ص
رحلة الأرقام القياسية لعائدات قناة السويس فى عام 2022.. انفو جراف قناة السويس - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل قناة السويس رحلة الأرقام القياسية فى تحقيق عائدات مرتفعة منذ بداية العام الجارى 2022، حيث بلغت العائدات في شهر يونيو الماضي نحو 12.3 مليار جنيه، بينما كانت 12 مليار جنيه فى شهر مايو الماضى، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.
 
وينشر "اليوم السابع"، تطور عائدات قناة السويس منذ شهر يونيو 2021 وحتى شهر يونيو الماضى وفقا لما يلى:
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس 12.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 12 مليار جنيه فى شهر مايو الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 10 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 9 مليارات جنيه فى شهر نوفمبر الماضى.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر أكتوبر الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر سبتمبر الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر أغسطس الماضي.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه فى شهر يوليو 2021.
 
سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 7.8 مليار جنيه فى شهر يونيو 2021.
 
WhatsApp Image 2022-08-11 at 12.59.13
 

 

 


قناة السويس

عائدات

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة