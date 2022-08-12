رئيس كولومبيا الجديد يقترح تقنين الحشيش بدون ترخيص ليصبح مثل زراعة البطاطس

فاطمة شوقى

اقترح رئيس كولومبيا الجديد ، جوستافو بيترو ، تمديد تقنين الحشيش الذى يُسمح بالفعل بزراعته وتسويقه في البلاد للأغراض الطبية، حتى يصبح مثل زراعة الذرة والبطاطس ، أي يتم زراعته بدون أن يحتاج إلى ترخيص.

قال الرئيس اليساري خلال اجتماع مع رؤساء بلديات من جنوب غرب البلاد ، حيث تكثر مزارع الحشيش غير القانونية: "لنتحدث: ماذا يحدث إذا تم تقنين الحشيش في كولومبيا بدون تراخيص؟ مثل زراعة الذرة ، مثل زراعة البطاطس"

وقالت إذاعة "كاراكول" الكولومبية إن كولومبيا ، أكبر منتج للكوكايين في العالم ، قامت بإضفاء الشرعية على الحشيش الطبى في عام 2016، ومنذ ذلك الحين ، حصلت العديد من الشركات الأجنبية على تراخيص لإنتاج وتصدير الحشيش ، لكن التجارة للأغراض الترفيهية لا تزال مجرَّمة.

وقال بيترو: "إذا كنا سنشرعن الحشيش ، فهل سنحتجز كل هؤلاء الأشخاص في سجون مكتظة أم حان الوقت لإطلاق سراح الكثير من الأشخاص؟"مضيفا "إنه قانونى في الولايات المتحدة".

في السنوات الأخيرة ، قامت العديد من البلدان مثل كندا وجنوب إفريقيا وأوروجواي بإضفاء الشرعية على الحشيش ، كما فعلت بعض الولايات الأمريكية.

وقال الرئيس الكولومبي "المنشقون من اتفاق السلام الذي نزع سلاح مقاتلي فارك في عام 2017 ومتمردو جيش التحرير الوطني والجماعات المسلحة الأخرى يتنافسون على الدخل من تجارة المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية في مناطق مختلفة من كولومبيا ، والتي سجلت ما يقرب من 60 مجزرة حتى الآن في عام 2022 ، ولذلك دعونا نجمع الناس لمناقشة التقنين".

ودعا بترو إلى إنهاء الحرب "الفاشلة" على المخدرات ، التي تعد فيها الولايات المتحدة الشريك الرئيسي لكولومبيا.