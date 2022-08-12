رئيس جامعة قناة السويس يفتتح ورشة عمل حول "تأثير تغيرات المناخ" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن الجامعة تثمن التعاون الفعال مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فيما يخص قضايا التغيرات المناخية وتداعيتها على إنتاجية محصول المانجو فى محافظة الإسماعيلية، وكذلك الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على هذ المحصول الاستراتيجي.



جاءت تصريحات "مندور" أثناء افتتاحه لفاعليات ورشة عمل "تأثير تغيرات المناخ على محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية" والتى عقدت بقاعة مجلس كلية الزراعة.



كما حرص رئيس الجامعة على الترحيب بوفد منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" للأراضي وتغير المناخ، موضحاً أن التغيرات المناخية هي الأساس في المشكلة التي يعاني منها بعض مزارعي حدائق المانجو خاصة مع التعرض للارتفاع والانخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة وما لها من أثر علي عملية التلقيح والاخصاب مما ترتب عليه وجود نسبة كبيرة من الثمار الخالية من البذور نتيجة عدم التلقيح أو موت الجنين ونتج عنها تساقط شديد بعد ذلك.



تأتى ورشة العمل بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عميد كليه الزراعه و إشراف تنفيذى الدكتور محمد توفيق أحمد الأستاذ بقسم وقايه النبات بالتعاون مع منظمه الأغذيه والزراعة FAO و بحضور الدكتور محمد عبد المنعم كبير مستشارى الفاو للأراضي وتغير المناخ لمنطقه الشرق الأدنى وشمال أفريقيا و الدكتورة فاطمه الزهراء أبو زيد مستشار منظمه الفاو لتغير المناخ والاستدامه الممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة ويحضر الورشة نخبة من أساتذة كلية الزراعة.



جدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة " الفاو "هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع ، وتعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم.