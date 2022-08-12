دول أوروبية ترسل مساعدات لفرنسا لمواجهة 8 حرائق كبيرة

فاطمة شوقى

قامت خمسة دول أوروبية بإرسال مساعدات لفرنسا لمواجهة حرائق كبيرة اندلعت فى البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وبدأت تعزيزات من الكتلة الجالية في الوصول إلى فرنسا، وذلك لإطفاء ثماني حرائق غابات كبيرة في الأراضي الفرنسية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ، يانيز لينارتشيتش "في مواجهة حالة الطوارئ وكجزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، تم إرسال أربع طائرات قاذفة مائية من اليونان والسويد إلى البلاد بينما من المتوقع أن يتم إرسال معدات ومركبات من ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا، ويصل تدريجيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على تويتر "شركاؤنا يأتون لمساعدة فرنسا في مواجهة الحرائق.. شكرا لهم.. التضامن الأوروبي في مسيرة".

من ناحية أخرى ، التقت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالسلطات التي تكافح النيران في لانديراس ، جنوب بوردو ، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من التعزيزات لرجال الإطفاء البالغ عددهم 1100 في تلك المنطقة ، حسبما أفادت عمدة جيروند.

وشدد المسؤول الذي رافقه وزير الداخلية جيرالد دارمانين ، إلى جانب إدارة الطوارئ ، "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نعزز وسائلنا ، ونريد العمل على جميع الجبهات لمكافحة هذه الحرائق بشكل أفضل في المستقبل".

وتواجه فرنسا العديد من الحرائق، منذ نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، زادت من حدتها موجة حر جديدة تتزايد في نهاية هذا الأسبوع.

وفي غضون 24 ساعة، دمر الحريق الذي اندلع بوتيرة متسارعة في سان ماجن، بعد ظهر يوم 6800 هكتار من الغابات، في قطاع هوستن، على الحدود مع إقليم لاند، الذي اجتاحته النيران أيضا.