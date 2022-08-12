دجال أقنعنا بوجود كنوز أثرية.. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار

كتب محمود عبد الراضى

اعترف لصوص الأثار، بالتنقيب عن الكنوز الآثار في منطقة أخميم بسوهاج بعدما أقنعهم أحد الدجالين بوجود كنوز أثرية بالمنطقة، وذلك أملا في تحقيق الثراء السريع.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "الغربية – سوهاج") لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وتم العثور على أعمال حفر (بعمق 9 متر) بمحل الواقعة، كما تم ضبط الأدوات المُستخدمه فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.