اليوم السابع
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خلال 24 ساعة.. ضبط 18 قضية مخدرات وتنفيذ (7265) حكما قضائيا بالجمهورية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:22 م
خلال 24 ساعة.. ضبط 18 قضية مخدرات وتنفيذ (7265) حكما قضائيا بالجمهورية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـــ24 ساعة الماضية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 

ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 19متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

 

تنفيذ (7265) حكم قضائى متنوعتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


حملة أمنية

أحكام قضائية

مواد مخدرة

أمن القليوبية



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