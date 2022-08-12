خلال 24 ساعة.. ضبط (141529) قضية مرورية على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (141529 ققضية مرورية.

مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(36548) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1934) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.