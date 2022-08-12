اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطن بقرية سنور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:31 م
حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطن بقرية سنور توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".
 

  جاء ذلك مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام  إدارة القوافل ،  بتنفيذ قافلة طبية  بقرية سنور مركز بني سويف ،مكونة من10عيادات في 9تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، العظام ، الأسنان، الرمد، تنظيم الأسرة)وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1844مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،113حالة معمل دم،41حالة معمل طفيليات، 7 حالات  أشعة واستصدار 5 قرارات  نفقة دولة وتحويل 14حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج  وفحص 100حالة موجات فوق صوتية.

 

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

 

في المقابل  أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (1)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (1)

 

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (2)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (2)

 

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (3)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (3)

 

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (4)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (4)

 

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (5)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (5)

 

القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (6)
القوافل الطبية العلاجية فى بنى سويف (6)

 

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور فى بنى سويف
الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور فى بنى سويف

 

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور
الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور

 

توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (1)
توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (1)

 

توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (2)
توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (2)

 

توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (3)
توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (3)

 

توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (4)
توفير العلاج لأكثر من 1800 مواطناُ بقرية سنور (4)

 

حياة كريمة ببنى سويف
حياة كريمة ببنى سويف

 

قافلة حياة كريمة ببنى سويف
قافلة حياة كريمة ببنى سويف

 

قافلة حياة كريمة فى بنى سويف (2)
قافلة حياة كريمة فى بنى سويف (2)

 

قافلة حياة كريمة فى بنى سويف
قافلة حياة كريمة فى بنى سويف

 

قوافل حياة كريمة ببنى سويف
قوافل حياة كريمة ببنى سويف

 

 


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