حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تواصل العمل في مشروع الإنتاج الداجنى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفي هذا الصدد تشهد قرية توماس وعافية العمل على قدم وساق فى مشروع الإنتاج الداجنى بقلب الظهير الصحراوى، ويقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى مواصلة العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث أن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة في مركز ومدينة أرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام، وقال المهندس عبد الله بكري مدير الأعمال بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم إنشاء محطتي رفع بقرية السلام منذ يناير الماضي لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها، وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهر من تاريخ البدء العمل بهما، وتم تنفيذ أكثر من 65 % من شبكات الإنحدار، كما تم تنفيذ 70% من خطوط الطرد وجاري التسليم الإبتدائي لشبكات الإنحدار لشركة المياه للبدء في عمل الوصلات المنزلية.



رئيس قرية توماس وعافية يتفقد مشروع الانتاج الداجني



متابعة العمل فى مشروع الانتاج الداجنى بقرية توماس



مقر مشروع الانتاج الداجني بقرية توماس



موقع مشروع الإنتاج الداجنى جنوب الأقصر









