حملات مكثفة لمكافحة مرض التبرقش في محصول الموز بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقدت اليوم لجنة علمية لمقاومة مرضي تورد القمة والتبرقش في محصول الموز، مزرعتين بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

ضمت اللجنة الدكتور محمد إبراهيم، من معهد وقاية النبات، والدكتورة سحر عبد الباسط، من معهد امراض النبات، والدكتورة مني عوض، من معهد البساتين، والمهندس نبيل مليكة، مدير عام إدارة البساتين، والمهندس سعيد الدمرداش، من الإدارة المركزية لبساتين بوزارة الزراعة والمكلف من قبل رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، والمهندس محمد حجازي، مفتش البساتين، والمهندس أحمد أبو زيد، من إدارة أبو صوير، بالمرور على بعض المزارع وذلك بناء علي تعليمات المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة.

وأوصت اللجنة بالآتي: التوجيه للمزاعين نحو ضرورة تحويل نظام الري للنظم الحديثة، وترشيد استخدام المياه، وتوضيح فوائد الرى الحديث، وإزالة الخلفات الزائدة فى الجور والبزور، والتخلص من الخلفات المائية الغير مرغوب فيها؛ لأنها لا تعطى محصول، بالإضافة إلى استمرار في الرش الدورى ضد الآفات والأمراض والاستمرار فى الرش ضد المن مرتين خلال الشهر، وفحـص وإزالة النباتـات المصابة بالتورد أو التبرقـش.

بالإضافة إلى استخدام مخلفات المزرعة من الكتل والأوراق وأى مخلفات نباتية في عمل كومة سمادية، واستخدام المخصبات الحيويةEM1 فى الكومة السمادية وفى التسميد الحيوى للمزرعة ويتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار، ووضع مركبات الهيوميك وتوضيح فوائد إضافتها للترب، والحرص عند الزراعة بالاحتفاظ بعدد من الخلفات المنزرعة للترقيع، ومكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورةنيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.