حاكمة طوكيو تطلب توسيع نطاق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا ليشمل الشرطة والإطفاء

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طلبت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي، من الحكومة المركزية تصنيف ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وعمال الطوارئ كعمال أساسيين مستحقين للحصول على جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك خلال اجتماع جمعها برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم /الجمعة/ نظرا للدور المهم الذي تلعبه الشرطة والإطفاء في الحفاظ على الوظائف الاجتماعية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



كانت وزارة الصحة اليابانية قد جعلت في بادئ الأمر توزيع الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مقتصرا على كبار السن البالغين 60 عاما فأكثر، ومن يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر وعرضة لخطر المرض الشديد حال إصابتهم بالفيروس، بيد أن الوزارة قررت الشهر الماضي توفير الجرعة الرابعة للعمال الأساسيين مثل الأطقم الطبية والعاملين فى مجال الرعاية التمريضية.