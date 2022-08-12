اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:19 م
أكرم القصاص
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"حازم" شاب مصري يبهر أهل الإمارات بصوته العزب وأناشيده في حب رسول الله

الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:00 م
"حازم" شاب مصري يبهر أهل الإمارات بصوته العزب وأناشيده في حب رسول الله المنشد حازم محمد أحمد شحاتة
الدقهلية -فريق المحافظات

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صوته العزب يهمس فى آذان السامعين، ويصل إلى فؤاد المحبين والعاشقين فى حب رسول الله محمد علية الصلاة والسلام، شاب مصرى، خرج فى البداية رحلة عمل، إلى دولة الإمارات الشقيقة، لكن صوته العزب كان سبب فى إبهار أهل شعب الإمارات.

 

حازم محمد أحمد شحاتة، صاحب الـ 26 عاما من عمره، من مواليد قرية تاج العز، مركز تمى الأمديد بالدقهلية، خريج كلية تربية عام جامعة المنصورة، قسم اللغة العربية.

 

بدأ "حازم" الإنشاد بجامعة المنصورة، بعدما استمع أصدقاؤه إلى صوته الرائع العزب، وقاموا بوضع اسمة فى حفلة كبيرة بالجامعة.

 

وقال حازم: كانت هناك رهبة كبيرة قبل الحفلة، وكانت فى وجود أبى رحمة الله علية، ورئيس جامعة المنصورة، وعميد كلية التربية وقمت بغناء أغنية وطنية، لوطنى الغالى مصر، بدأ الحضور جميعا فى التصفيق الحار وتشجيعى

 

حينها شعرت بسعادة وفخر، وبدأت الاهتمام بالإنشاد الدينى، وخرجت فى رحلة عمل إلى دولة الإمارات، لكنى كنت أسعى دائما بعد ساعات العمل فى الجلوس منفردا وأقوم بالإنشاد فى حب رسول الله.

 

وشارك حازم فى عدد من المسابقات والحفلات، بمدينة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحلمة هو أن يكون سفيرا لبلادة مصر امام العالم فى الإنشاد الدينى.

 
المنشد حازم محمد أحمد شحاتة (1)
المنشد حازم محمد أحمد شحاتة (1)

المنشد حازم محمد أحمد شحاتة (2)
المنشد حازم محمد أحمد شحاتة (2)
 

اخبار مصر

منشد مصري بدولة الإمارات

الإنشاد بالإمارات

مسابقه الإنشاد بالشارقة



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