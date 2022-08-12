اليوم السابع
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جهاز حماية وتنمية البحيرات ينظم معرضا عن فرص الاستثمار السمكى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:55 م
جهاز حماية وتنمية البحيرات ينظم معرضا عن فرص الاستثمار السمكى.. اعرف التفاصيل الثروة السمكية - أرشيفية
كتبت ــ منال العيسوى

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ينظم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية معرضا يضم العديد من فرص التوسع في قطاع الاستزراع السمكي،  فى الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2022 بأرض المعارض فى مدينة نصر، لإتاحة فرص للشباب لإقامة مشروعات الاستثمار في الثروة السمكية ، بحضور اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

وأكد اللواء فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يشارك فيه العديد من  الإدارات  منها  المزارع السمكية وتقوم بالتعريف بطرق وآليات إنشاء المزرعة السمكية، والمفرخات السمكية العذبة والبحرية للإجابة عن التساؤلات الخاصة بالتفريخ والزراعة ، والشئون البيطرية للرد على استفسارات الزائرين فيما يخص أمراض الأسماك وجودتها وطرق الأمان الحيوي المزارع والمفرخات والإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك إلى الخارج ، والبحوث وتتولى تقديم الأبحاث المتعلقة بجودة المياه لضمان صلاحيتها لتربية الأسماك وتحليل المياه في البحيرات، والاتفاقيات الدولية وتختص به طرح الفرص الاستثمارية من خلال استغلال المواقع المتاحة للمستثمرين سواء الأقفاص البحرية أو الأماكن الصالحة للاستزراع السمكي، والتطوير والإرشاد يتولى تقديم نشرات إرشادية للقطاع السمكي والجدوى منه وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة .

وأوضح اللواء فرحات، أن المعرض يعد فرصة للشباب والمستثمرين الراغبين في  تأسيس مشروعات المرتبطة بالثروة السمكية، وأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حريص على تقديم كافة الدعم الشباب من أجل إتاحة فرص عمل ومشروعات متنوعة مرتبطة بتنمية الثروة السمكية .


الاستثمار السمكى

المشروعات الخضراء

جهاز تنمية البحيرات

الاستزراع السمكى



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