جامعة الإسكندرية تهنئ طلابها لحصولهم على المركز الأول بالرياضات الشاطئية

هنأ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة الإسكندرية لفوزهم فى مهرجان الرياضات الشاطئية فى نسخته الرابعة والتى أقيمت تحت رعاية وزارتى التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة ، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الاول فى بطولة كرة الطائرة الشاطئية طلبة والمركز الأول طالبات.

وأعرب عن سعادته، باستضافة جامعة الإسكندرية للمهرجان الذي يُعد مُتنفس لطلاب الجامعات المصرية بعد انقطاع الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، وقدم التهنئة لجميع الجامعات المشاركة والطلاب المشاركين في المهرجان متمنياً لهم مزيداً من التقدم فى حياتهم العلمية والرياضية.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة لرعاية الشباب، وجميع القائمين على المهرجان وعلى رأسهم أشرف سعد، مدير إدارة الأسر ،و طاهر الزينى، مدير إدارة النشاط الرياضي بأدارة رعاية الشباب جامعة الإسكندرية على مجهودهم فى تنظيم المهرجان الذى استمرت فاعلياته من 6 الى 11 اغسطس الجاري وإخراجه بالشكل الذي يليق بجامعة الإسكندرية.