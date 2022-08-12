جامعة الأزهر تحذر الطلاب من الانسياق وراء الشائعات.. وتعلن: التحويلات لم تبدأ بعد

كتب لؤى على

حذرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، منسوبيها في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم من الانسياق وراء الشائعات المضلله التي يتم نشرها بين الحين والآخر بهدف إثارة البلبلة.

وأعلن المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، أن الجامعة لا تقف ضد مصلحة اي طالب من منسوبيها من المقيدين في جميع كلياتها بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن الترشيح للكليات يكون وفق ضوابط وحدود دنيا تعلن في مؤتمر صحفي على الهواء كل عام،لافتا أن التحويلات بين الكليات، يكون داخل الكليات من خلال القنوات الرسمية.

وأضاف البيان، أن التحويل بين الكليات لم يتم بعد وأن باب التحويلات يفتح كل عام لمدة شهر داخليا بين الكليات، هذا وسيتم الإعلان عن بدء التحويلات من خلال صفحة المركز الاعلامي لجامعة الأزهر، وعلى الطلاب والطالبات مراعاة مواعيد التحويلات والتي تستمر لمدة شهر.