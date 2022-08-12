جامعة أسيوط تُشكل لجنة لمراجعة معايير قبول الطلاب فى الإقامة بالمدينة الجامعية

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن تشكيله لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتكليف بمهام مراجعة المعايير الموضوعة لقبول الطلاب بالمدينة الجامعية سواء من الطلاب القدامى أو الجدد والتيسير عليهم إجراءات التقدم عن طريق الموقع الإلكترونى بالمدينة الجامعية خاص بذلك.

كما كلف رئيس الجامعة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب فى ضوء الأماكن المتاحة، مع تولى اللجنة النظر فيما يقدم من التماسات من الطلاب المستبعدين مع التأكيد على مراعاة أصحاب الظروف الإنسانية الخاصة.