جارديان: إعلان الجفاف رسميا فى 8 مناطق بإنجلترا وسط توقعات بفشل محاصيل

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه تم الإعلان عن الجفاف فى مناطق شاسعة من إنجلترا بعد اجتماع عقده مجموعة من الخبراء. وأدت ظروف الجفاف المستمر لفترة طويلة مع وجود أمطار غزيرة طوال الصيف فى بعض مناطق البلاد إلى قيام المجموعة الوطنية للجفاف إلى الإعلان عن الجفاف رسميا.

وحددت وكالة البيئة وجود جفاف فى ثمانية من مناطقها الأربعة عشر وهى "ديفون وكورنوال وسولنت وثاوق داونز وكنت وجنوب لندن وهيرتز وشمال لندن وشرق أنجليا وتيمز ولينكولنشاير ونورثامبتونشاير وشرق ميدلاندز".

وأظهرت الوثائق التى أطلعت عليها صحيفة الجارديان، أن وكالة البيئة تتوقع انتقال منطقتين أخرتين إلى الجفاف فى وقت لاحق فى أغسطس، وهما يوركشاير وويست ميدلاندز.

وكانت مجموعة الجفاف الوطنية قد اجتمعت فى وقت سابق هذا الصيف لمناقشة نقص الأمطار وقررت وضع البلاد فى وضع المناخ الجاف المطول، وهى المرحلة الأولى من أربع مراحل طارئة للمناخ الجاف، وخطوة واحدة قبل الجفاف. والآن، فإن البلاد تستعد لتلك المرحلة الثانية.

ويعنى ذلك أنه قد يتم تقنين المياه فى جميع أنحاء بريطانيا، مع وضع حواجز أقل لشركات المياه التى ترغب فى منع العملاء من استخدام خراطيم المياه وغسل السيارات بمياه الصنبور. كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى هذه المرحلة، بما فى ذلك حظر استخدام المرشات فى تنظيف المبانى والمركبات والنوافذ.

وعُرض على المشاركين فى الاجتماع إحصائيات مروعة عن الأمن الغذائى لإنجلترا. فمن المتوقع أن يفشل نصف محصول البطاطس حيث لا يمكن ريه، وحتى المحاصيل التى عادة ما تتحمل الجفاف مثل الذرة قد تفش أيضا.