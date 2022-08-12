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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم /الجمعة/، إصابة عسكريين اثنين، خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين وسط غرب البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن تشكيلة عسكرية اشتبكت صباح اليوم مع عناصر إرهابية خلال مهمة لها في جبل السلوم بولاية القصرين، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة بالإرهابيين، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكرى بتونس، وحالتهما مستقرة.

من ناحية أخرى، صرح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة الحرس الوطني التونسى بأنه تم إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 76 مجتازا، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بقابس وجبنيانة أمس من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط لديهم مبلغا ماليا من العملات التونسية والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسى، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأن المذكورين.