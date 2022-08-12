وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن تشكيلة عسكرية اشتبكت صباح اليوم مع عناصر إرهابية خلال مهمة لها في جبل السلوم بولاية القصرين، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة بالإرهابيين، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكرى بتونس، وحالتهما مستقرة.