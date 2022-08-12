تونس: إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية

كتبت ـ إيمان حنا

صرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني التونسي بأنه تم إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 76 مجتازا، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بقابس وجبنيانة أمس من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط لديهم مبلغا ماليا من العملات التونسية والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.