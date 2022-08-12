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تنسيق الجامعات 2022.. كليات جامعية وتكنولوجية ومعاهد تقبل شعبة علمى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:30 ص
تنسيق الجامعات 2022.. كليات جامعية وتكنولوجية ومعاهد تقبل شعبة علمى تنسيق الجامعات 2022
كتب ـ محمد صبحى

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نشر موقع التنسيق الإلكترونى قائمة بالكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التى تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية ثانوية عامة وذلك فى إطار حرص مكتب التنسيق على توفير كافة الخدمات التى تساعد الطلاب على تسجيل الرغبات.
 
وكان السيد عطا أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الالكترونى بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة منذ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات أمس الخميس .
 
ومن المقرر أن يستمر إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين 15 أغسطس مع إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب حتى الساعة السابعة من اخر يوم لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق .
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالى عدد الطلاب: 117758 
 
 

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