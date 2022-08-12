تنسيق الجامعات 2022 .. تعرف على مواعيد إدخال الرغبات بالمرحلة الأولى

كتب محمد صبحى

يواصل طلاب الثانوية العامة اليوم، الجمعة، تسجيل الرغبات فى ثانى أيام المرحلة الأولى للتنسيق، ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.

ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758