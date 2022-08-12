تموين الإسكندرية: لا رفع للدعم والـ100 جنيه ضمن حزم الحماية الاجتماعية

رامى محيى الدين

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد رفع للدعم وكل فرد يتمتع بـ50 جنيها دعما تموينيا، ولكن الـ100 جنيه الزيادة إحدى حزم الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى زيادة مؤقتة لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامية دينا عبد الكريم: الـ100 جنيه زيادة على البطاقة وليس الفرد وفى الغالب ما تم تحديده 9.1 مليون أسرة بناء على لجنة من وزارة التضامن تحت اشراف الرقابة الإدارية وفقا لقواعد وأسس.

وتابع: فى مواطنين كثير جدا فاكرين أن الزيادة لكل المواطنين وهى للأسر الأكثر احتياجا والبطاقات التموين على مستوى الجمهورية 22 مليون بطاقة وهناك فارق بين مستفيدى التموين ومستفيدى التموين والخبز، وفى بطاقات هتزيد 100 وأخرى هتزيد 200 وثالثة هتزيد 300، لأن فى بطاقات يكون فيها أحد الأبناء متزوج هنا الأسرة تحصل على 200 ولو أن 2 من الأبناء متزوجين هنا تحصل البطاقة على 300 جنيه.

من ضمن المستحقين للـ100 جنيه هناك 1000 أسرة ليس لديهم بطاقة تموين ويتم إرسال المبلغ من خلال كارت ميزة عن طريق التضامن الاجتماعى.