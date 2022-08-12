تموين الإسكندرية: تحرير 390 محضرا للمخالفين في حملات مكبرة على الأسواق

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت مديرية تموين الإسكندرية ،اليوم الجمعة برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكبرة بمناطق متفرقة بالإسكندرية لمتابعة الأنشطة التموينية المختلفة ونتج عنها تحرير عدد 390 محضرا للمخالفين.



قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ،تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية ، بحملات والتى أسفرت عن تحرير عدة 30 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد مخازن الجملة لتصرفه فى عدد 15 كرتونة زيت تموينى عبوة الكرتونة 12 زجاجة وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.



كما قامت إدارة تموين المنتزة، برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة ،والتى أسفرت عن تحرير عدد 33 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة ، وتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد ٥٠ محضر عدم حمل شهادات صحية ، وتحرير عدد 36 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة .



ونفذت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة ، والتى أسفرت عن تحرير عدد 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، وتحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص ،وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر ، و مصادرة عدد 120 علبة سجائر متنوعة ،وتحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، وتحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق



و قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة ، بحملات فى نطاق الإدارة ، أسفرت عن تحرير عدد 23 محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة ،وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدروتحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، وتحرير عدد 10 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز بالمخابز السياحية



كذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة ، بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ن تحرير عدد 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ،وتحرير محضر لمخبز سياحى مخالف، وتحرير محضر حيازة عدد 1600 عبوة غذائية منتهية الصلاحية ،وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،وتحرير عدد 13 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية ، وتحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق



وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة ، بحملات فى نطاق الإدارة ، والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، وتحرير عدد9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة



و قامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة ، بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن, وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ,وتحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية, وتحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق, وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة



و قام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة ,بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر ضبط تجميع خبز مدعم للبيع فى السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم وتحرير محضر لمنشأة بدون ترخيص ,وتحرير عدد 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية

,وتحرير عدد 10 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.



و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في المخلفات.