تعرف على الدعم الشهرى الممنوح للأسر ضمن مساعدات الضمان الاجتماعى.. بالأرقام

كتبت هبة حسام

خصصت الحكومة نفقات مالية لبند "مساعدات الضمان الاجتماعى بموازنة العام المالى الحالى 2022/2023، بإجمالى بلغت قيمته 22 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه عن مخصصات هذا البند فى العام المالى السابق 2021/2022، والذى بلغت مخصصاته 19 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، تتوزع قيم الدعم الممنوح للأسر الفقيرة ضمن بند "مساعدات الضمان الاجتماعى" هذا العام، كالتالى:

- 323 جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد.

- 360 جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من فردين.

- 413 جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد.

- 450 جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر.

وفى السياق ذاته، أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن بند "مساعدات الضمان الاجتماعى" يتضمن أيضاً الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج "تكافل"، والذى يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون فى الفئة العمرية حتى 18 عاما.

هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج "كرامة"، والذى يستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 عاما فأكثر، أو من لديه عجز كلى أو إعاقه تمنعه عن العمل.

وجاءت المبالغ المحددة لكل برنامج منهما والمستحقة هذا العام، كالتالى:

بالنسبة لبرنامج "تكافل" يمنح 425 جنيهاً شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم "ابتدائى، إعدادى، ثانوى" من 60 : 100 جنيه شهرياً بحد أقصى 3 تلاميذ للأسرة الواحدة، علاوة على، زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه.

أما فى برنامج "كرامة" فتمنح مساعدات شهرية بواقع 450 جنيهاً للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة، ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تستهدف الحكومة هذا العام ضم أكثر من 450 أسرة جديدة لتلك المنظومة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى شمول بند "مساعدات الضمان الاجتماعى" إلى مساعدات شهرية أخرى تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين بواقع 18 ألفا و800 أسرة هذا العام 2022/2023، بالإضافة إلى 3600 أسرة بحلايب وشلاتين، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.