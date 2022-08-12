تصل لـ44 جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

- الجمعة 12 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.

- السبت 13 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43.

- الأحد 14 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44.

- الاثنين 15 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.

- الثلاثاء 16 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44.