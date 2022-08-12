ترامب يطالب بالكشف فورا عن مذكرة تفتيش الإف بى أى لمقر إقامته

كتبت ـ ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى الكشف فورا عن مذكرة التفتيش الفيدرالية التى استخدمها الإف بى أى لتفتيش مقر إقامته فى فلوريدا، وذلك بعد ساعات من طلب وزارة العدل الأمريكية للمحكمة للكشف عن مذكرة التفتيش، وأشار وزير العدل ميريك جارلاند إلى أن السبب وراء ذلك هو الاهتمام العام الكبير فى هذا الشأن.

وفى رسائل تم بثها على منصة ترامب للسوشيال ميديا "تروث سوشيال" كتب ترامب يقول "لن أعترض فقط على عدم الكشف عن الوثائق، بل إننى سأقوم بخطوة إضافية بالتشجيع على الكشف الفورى عن تلك الوثائق، وواصل مهاجمة تفتيش الإف بى أى لمارالاجو، ووصفوه بأنه غير أمريكى وغير ضرورى وبلا مذكرة تفتيش قضائية. وكتب ترامب يقول: أكشفوا عن الوثائق الآن.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن طلب وزارة العدل كان لافتا، لأن مثل هذه الوثائق عادة ما تظل مغلقة خلال التحقيق أثناء إجرائه. إلا أن الوزارة أدركت على ما يبدو أن صمتها منذ إجراء التفيش قد خلق حيزا لهجمات لفظية مريرة من ترامب وحلفائه.

وقال طلب تم إيداعه فى محكمة فيدرالية فى فلوريدا يوم الخميس، إن اهتمام الرأى العام الواضح والقوى فى فهم ما حدث فى ظل هذه الظروف يرجح بشدة كفة الكشف عن المذكرة الخاصة بالتفيتش.

وفى حال ما تم الكشف عن مذكرة التفتيش، ولا يزال الطلب قيد دراسة القاضى، فإنه يمكن الكشف عن معلومات غير مألوفة حول الرئيس السابق وحول تدقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى تعامله مع الوثائق الحكومية الحساسة بشكل صحيح، بينما يستعد للترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.

وخلال حملته الناجحة لعام 2016، أشار مرارا وتكرارا إلى تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى بشان منافيته هيلارى كلينتون حول ما إذا كانت قد أساءت التعامل مع المعلومات السرية.